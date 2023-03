Resultados desde Dubai En una guerra, el peso pesado #10 de la AMB, Jarrell “Big Baby” Miller (26-0-1, 22 KOs) anotó un entretenido nocaut técnico en el sexto asalto sobre el #9 de la AMB, Lucas “Big Daddy” Browne (31-4, 27 KOs) el sábado. noche en el Agenda Arena de Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Ambos se atacaron y estaban dispuestos a intercambiar golpes de poder. Cada uno absorbió grandes tiros. En la cuarta ronda, Miller sacudió a Browne, pero Browne sobrevivió a la ronda. Browne tuvo una buena ronda de recuperación en la ronda cinco ya que ambos continuaron intercambiando. Miller finalmente derribó a Browne a la lona en la sexta ronda y consiguió el paro con su andanada de seguimiento. El tiempo era 2:33. El peso crucero Soslan “Cobra” Asbarov (4-0, 1 KO) obtuvo una decisión mayoritaria de diez asaltos sobre el número 11 de la OMB, Brandon “Bulletproof” Glanton (17-2, 14 KO). Una pelea a ritmo lento durante los primeros cinco asaltos. Glanton sacó lo mejor de él en la recta final, pero fue demasiado poco, demasiado tarde. Las puntuaciones fueron 98-92, 97-93, 95-95. Glanton venía de una derrota controvertida en una eliminatoria de la OMB, así que es un buen nombre para el currículum de Asbarov. AMB # 5, FIB # 11 del peso súper pluma Jono “King Kong” Carroll (24-2-1, 7 KOs) superó al tres veces retador al título mundial Miguel “The Scorpion” Marriaga (30-7, 26 KOs). Las puntuaciones fueron 100-90, 99-91, 98-92. La pelea estuvo más reñida de lo que indicaban los puntajes. En una revancha, los pesos crucero Kureysh Sagov (8-2-1, 4 KO) y Ali Baloyev (12-1-1, 8 KO) lucharon por un empate mayoritario. El peso pesado Ruslan Fayfer (28-4-1, 18 KOs) ganó una decisión dividida en ocho asaltos sobre Germán García Montes (8-5, 8 KOs). Las puntuaciones fueron 77-75, 77-75, 75-77. El peso pluma Dana Coolwell (10-2, 7 KOs) logró una decisión unánime en ocho asaltos sobre el previamente invicto Hasibullah Ahmadi (15-1, 5 KOs). Las puntuaciones fueron 80-72, 79-73, 79-73. El debutante Emil Novruzov superó al superwelter Yeison Gonzalez (17-12, 12 KOs) a los 1:10 del segundo asalto. El peso mediano Samat Abdyrakhmanov (2-0, 0 KOs), superó a Nicolas David “Mazazo” Veron (10-10-1, 3 KOs) en cuatro asaltos. Las puntuaciones fueron 39-35 3x. Gesta vence a JoJo por decisión dividida en Long Beach, California Zurdo Ramírez: Esto nunca volverá a pasar Like this: Like Loading...

