Gesta vence a JoJo por decisión dividida en Long Beach, California Por Miguel Maravilla en Ringside En un choque de peso superligero elevado al estado de evento principal después de la repentina implosión del cabeza de cartel Zurdo-Rosado, Mercito “No Mercy” Gesta (34-3-3, 17 KOs) ganó una decisión dividida en diez asaltos sobre el ex campeón mundial Joseph “JoJo”. Díaz (32-4-1, 15 KOs) el sábado por la noche en el Walter Pyramid en Long Beach, California. Pelea muy enérgica con buena acción de dos vías. Gesta estuvo más ocupado mientras que Díaz conectó los golpes más duros. Los puntajes fueron 97-93 Díaz, 99-91, 98-92 Gesta. El peso ligero de Chihuahua, México, Oscar Duarte (25-1-1, 20 KOs) tuvo que esforzarse contra el hábil Alex “Chi-Town Heat” Martin (18-5, 6 KOs) de Chicago, Illinois, para ganar por nocaut en el octavo asalto. El zurdo Martin tiro el jab desde el principio cuando Duarte se apresuró con combinaciones, más tarde en la ronda, Martin conectó un golpe bajo. En la segunda ronda, Martin comenzó a soltar sus manos y conectó durante toda la ronda, pero momentos después, Duarte conectó con una serie de manos derechas que llevaron a Martin a las cuerdas para terminar la ronda. Una mano derecha corta y crujiente del mexicano en la tercera ronda conectó cuando Martin se mantuvo alejado la mayor parte de la ronda y empató. Las manos derechas cortas continuaron aterrizando bien para Duarte cuando domino a Martin en el cuarto. Acechando y permaneciendo cerca en el quinto, Duarte recibió un corte en el ojo derecho mientras Martin se zambullía en el bolsillo provocando un choque de cabezas. Duarte presionaba, Martín boxeaba y mantenía las distancias. En el sexto, Duarte arrinconó a Martín y atacó profusamente durante todo el asalto. Disparando y dirigiendo con la mano derecha, Duarte fue consistente conectando mientras Martin mantenía su distancia y estaba limitado. Un derechazo aplastante de Duarte tumbó a Martín. Estaba arriba con las piernas temblorosas, pero rápidamente volvió a caer desde un derechazo corto cuando el árbitro Jerry Cantú lo detuvo a las 1:14. * * * El prospecto de peso súper welter de Fort Lauderdale, Eric Tudor (8-0, 6 KO), a pesar de haber sido cortado desde el principio, ganó por decisión unánime a Damoni Cato-Cain (7-0-1, 6 KO) de Oakland. Tudor y Cain lucharon contra el jab en la primera ronda y aceleraron el ritmo en la segunda ronda. Fue un ritmo rápido en la tercera ronda cuando Tudor y Cain mostraron destello. Hubo un choque de cabezas para comenzar el cuarto, dibujando un corte en la frente de Tudor, la acción se reanudó poco después cuando cada uno se desgarró, la sangre fluyó por la cara de Tudor mientras golpeaba sólidamente a Cain. El ojo izquierdo de Cain estaba hinchado y comenzaba a cerrarse en la quinta ronda cuando Tudor lo acribilló con el jab. Mostrando destello para comenzar el sexto, Tudor fue directo a Cain y acumuló puntos. Lanzando sus golpes en el séptimo, Tudor conectó cuando la cabeza de Cain salió disparada hacia atrás por el jab y la mano derecha. Al entrar en el octavo, Tudor boxeó desde la distancia trabajando en uno-dos en el camino a una decisión. Después de ocho rondas, las puntuaciones de los jueces fueron 80-72, 78-74 y 78-74. * * * El prospecto de peso ligero Dalis Kaleioupu (4-0, 3 KOs) de Waianae, Hawái ganó por decisión unánime a Jonathan Pérez (40-35, 32 KOs) de Barranquilla, Colombia. Fue una primera ronda de ritmo lento cuando Kaleioupu lanzó el jab. Continuando con el trabajo del jab, Kaleioupu mostró aplomo ya que Pérez era el agresor que venía directamente. Pérez siguió acechando en la tercera ronda, pero se le dedujo un punto por cabezazo e instó a Kaleiopu a cambiar, lo que provocó los aplausos de la multitud. Fue el toro contra el matador en el cuarto, con Pérez continuando hacia adelante y Kaleioupo boxeando. Atado adentro en el quinto, Pérez estaba usando algunas tácticas rudas y una vez más se le descontó un punto. En la sexta y última ronda, Kaleioupu se mezcló con Pérez en el intercambio interno y se deshizo cuando terminó fuerte. Después de seis rondas, los jueces puntuaron el combate 60-52 3x. * * * El peso pluma de San Diego, Jorge Chávez (5-0, 4 KOs) se deshizo de inmediato y rápidamente del nicaragüense Bryan Pérez (12-17-1, 11 KOs) en un asalto. Una combinación de Chávez derribó a Pérez y el árbitro Jerry Cantú de inmediato detuvo la pelea. * * * Abriendo las cosas desde la Pirámide en Long Beach, California, el peso súper pluma Patricio “Cacahuate” Manuel (2-0) de Los Ángeles ganó una decisión técnica en el cuarto asalto sobre Hien Huynh (1-2) de St. Louis, Missouri. Una mano derecha en bucle de Manuel en la primera ronda sentó a Huynh. Se levantó y terminó la ronda. Con un corte a la izquierda, Manuel trabajó en la segunda ronda mientras atacaba a un Huynh cortado. Manuel anotó otra caída en el tercero, Huynh se levantó rápidamente y siguió luchando. Al entrar en la cuarta y última ronda, Manuel parecía estar muy por delante después de anotar dos caídas en la pelea, pero Huynh no pudo continuar debido al corte y el árbitro detuvo la pelea por consejo del médico. Yendo a las tarjetas, los tres jueces anotaron la pelea 40-34. Resultados desde Dubai Like this: Like Loading...

