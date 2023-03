Actualización de Niyomtrong-Rosa por título AMB El Comité de Campeonatos de la AMB ha pedido una nueva subasta para el 28 de marzo en la Ciudad de Panamá para el combate de peso mínimo entre el supercampeón Thammanoon Niyomtrong y el campeón regular Erick Rosa. El equipo de Niyomtrong ganó previamente una subasta por los derechos de la pelea y se llevaría a cabo el 3 de marzo pasado en Tailandia. No se llevó a cabo porque Rosa tenía problemas relacionados con la documentación. La AMB analizó la información proporcionada por ambos campos y dictaminó que existe cierta responsabilidad de ambos lados. En consecuencia, se llamará a una nueva subasta con la condición adicional de que la pelea se lleve a cabo en terreno neutral. Quien gane los derechos para promover esta pelea, no podrá realizar la pelea en Tailandia o República Dominicana. En el caso de que no haya una oferta aceptable o si los contratos apropiados no se presentan de manera oportuna, el Comité de Campeonato puede ordenar una pelea entre los siguientes dos peleadores mejor clasificados en la división. AMB ordena a García-Roach por titulo superpluma de la AMB Gesta vence a JoJo por decisión dividida en Long Beach, California Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.