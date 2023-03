AMB ordena a García-Roach por titulo superpluma de la AMB El Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) notificó el lunes 20 de marzo al actual campeón superpluma de la AMB, Héctor García, que su oponente obligatorio es Lamont Roach, actualmente en el puesto número uno en el ranking de la AMB. La fecha límite para realizar la pelea es el 20 de mayo por lo que ambas partes tienen 30 días para negociar y enviar los contratos al Comité de Campeonatos de la AMB. En caso de que alguna de las partes exprese su falta de voluntad para negociar, el Comité de Campeonatos solicitará una subasta con un 75 % para el campeón y un 25 % para el retador obligatorio. Cargos de la AMB son eliminados de la demanda Charr-King Actualización de Niyomtrong-Rosa por título AMB Like this: Like Loading...

