Cargos de la AMB son eliminados de la demanda Charr-King El Tribunal del Distrito Sur de Florida desestimó los cargos que alegan que la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) estuvo involucrada en una demanda presentada por el ex campeón mundial Manuel Charr contra Don King Promotions. El tribunal desestimó las acusaciones que el equipo legal de Charr había hecho contra la organización, basándose, entre otras cosas, en las reglas internas de la AMB y la falta de uso de sus mecanismos para hacer un reclamo adecuado en caso de haberse sentido afectado. El extenso documento del Tribunal del Distrito Sur explicaba que el demandante podría haber seguido los procedimientos regulares de las reglas internas de la WBA, pero al no hacerlo, se desestimaron tres cargos que el equipo de Charr había presentado contra la organización. Parte de la declaración de la AMB: La AMB seguirá trabajando con su equipo legal para demostrar siempre la transparencia y los valores de la organización. Siempre tendrá a disposición de los boxeadores y de todos los involucrados en el deporte sus normas y mecanismos internos para resolver problemas e impartir justicia como un organismo sancionador con más de 100 años de existencia y una trayectoria intachable. AMB ordena a García-Roach por titulo superpluma de la AMB

