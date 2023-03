La OMB quiere actualización sobre la lesión de Charlo Para acelerar la actividad en la división de peso mediano junior, el Comité de Campeonato de la OMB ordenó al campeón indiscutible del WBC/AMB/FIB/OMB, Jermell Charlo, que presente dentro de cinco días una actualización médica detallada y/o el estado de su lesión, el pronóstico de recuperación y el diagnóstico de su especialista ortopédico. opinión sobre cuándo será autorizado física y médicamente para competir y regresar a la competencia activa. Con Charlo fuera de acción, el comité sancionó la reciente pelea de Tszyu-Harrison por el título interino sujeto a que el Comité se reserve el derecho de ordenar que el ganador se enfrente a Charlo dentro de los 180 días. La OMB quiere que la pelota ruede sobre Charlo-Tszyu lo antes posible Conferencia de prensa virtual Fundora-Mendoza Cargos de la AMB son eliminados de la demanda Charr-King Like this: Like Loading...

