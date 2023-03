Conferencia de prensa virtual Fundora-Mendoza El invicto peso súper welter Sebastián “The Towering Inferno” Fundora y el contendiente en ascenso Brian Mendoza anticiparon su batalla por el título interino de peso súper welter del CMB de Fundora durante una conferencia de prensa virtual el lunes antes de reunirse el 8 de abril en vivo por SHOWTIME desde Dignity Health Sports Park en Carson, California . Sebastian Fundora: “Siento que me he estado probando a mí mismo una y otra vez. Estamos esperando nuestra oportunidad de luchar por el título. Siguen poniendo tipos frente a mí que dicen que me noquearán o me expondrán, pero sigo demostrando que están equivocados… Mendoza descubrirá que soy el próximo campeón mundial de peso súper welter”. Brian Mendoza: “Cuando dije que iba a agregar a un ex campeón unificado a mi currículum (Jeison Rosario), la gente se burló y se rió de mí. Solo pensé, ‘Está bien, sigue riéndote’. No tienes que creerme. Te lo voy a demostrar con mis acciones. Eso es lo que voy a hacer en esta pelea. Voy a demostrar que soy uno de los mejores en esta división. Ese es el objetivo. Voy a lograr otra gran sorpresa… Fundora aprenderá que soy mucho más que un golpeador de poder. La OMB quiere actualización sobre la lesión de Charlo Like this: Like Loading...

