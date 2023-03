Eifert vence a Pascal en la eliminatoria de la FIB En una eliminatoria por el título mundial de peso semipesado de la FIB, el desvalido 7:1 Michael Eifert (12-1, 4 KOs) logro una sorprendente victoria por decisión unánime en doce asaltos sobre el ex campeón mundial de 40 años Jean Pascal (36-7-1, 20 KOs) y se convirtió en el retador obligatorio del campeón de peso semipesado de la FIB, Artur Beterbiev. El más rápido Eifert, de 25 años, superó en boxeo y trabajo a Pascal, mientras que Pascal falló la mayoría de las veces con golpes salvajes y poderosos. Eifert redujo un poco la velocidad a mitad de camino y Pascal comenzó a conectarse con más frecuencia. Sin embargo, Eifert continuó superando a Pascal, quien a menudo parecía viejo y lento al final de la pelea. Las puntuaciones fueron 118-110, 115-113, 117-111. El peso welter junior Mathieu Germain (22-2-1, 9 KOs) anotó una decisión unánime en diez asaltos contra Steven Wilcox (24-4-1, 7 KOs). Las puntuaciones fueron 96-94, 97-93, 97-93. En un sorpresivo y inesperado peso welter junior femenino, Karla Ramos Zamora (10-9-1, 2 KOs) anotó un nocaut técnico en el cuarto asalto contra la ex retadora al título mundial Jessica Camara (10-4, 2 KOs). Un aluvión de golpes sin respuesta provocó la detención del árbitro. El tiempo era 1:46. Zamora reclamó el título internacional de la FIB. El peso semipesado olímpico de 2016 “Mighty” Joe Ward (9-1, 5 KOs) necesitó solo 91 segundos para aniquilar al previamente invicto Mario Andrade Rodríguez (7-1, 4 KOs). Ward derribó a Rodríguez con un gancho de izquierda y luego lo remató rápidamente. Zurdo Ramírez: Esto nunca volverá a pasar Oscar Valdez regresa el 20 de mayo Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.