Oscar Valdez regresa el 20 de mayo El ex dos veces campeón mundial Oscar Valdez regresará al ring el 20 de mayo en la cartelera de Vassily Lomachenko contra Devin Haney en el MGM Grand de Las Vegas. El manager Frank Espinoza confirmó la fecha para el nativo de Nogales, Sonora. “Una vez que Oscar supere a su próximo oponente en mayo, lo más probable es que se enfrente al campeón mundial Emmanuel Navarrete por el título de las 130 libras”, afirmó Espinoza. “Esa pelea se llevará a cabo en agosto o septiembre”. Otros peleadores de Espinoza programados para próximas peleas incluyen: Raúl Curiel, “12-0”, el actual campeón de las 147 libras de la NABF y el puesto número 10 del mundo, peleará en la cartelera

de la cartelera principal de Vergil Ortiz el 29 de abril en Dallas, Texas. El 1 de abril en Tulsa, Oklahoma, Joet González se enfrentará a José Enrique Vivas en el Hard Rock Hotel como parte de un evento coestelar que se transmitirá por ESPN. El nuevo prospecto del que tanto se habla de Espinoza, Ricardo "Ricky" Ruvalcaba, quien tiene un récord de 7 y 0 con 6 nocauts, peleará el 25 de marzo como parte de la cartelera Ramírez vs. Comey en Fresno, California en el Savsmart Center. Rubalcava, un superligero de seis pies de 22 años de edad, se considera un prospecto prometedor. "El chico es alto, tiene brazos largos, tiene una gran base de fanáticos y puede golpear", dijo el manager Espinoza. "Estoy muy entusiasmado con el futuro de Ricky. Realmente creo que algún día será un campeón". Eifert vence a Pascal en la eliminatoria de la FIB Adrien Broner se une a DonKing Promotions

