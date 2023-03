Adrien Broner se une a DonKing Promotions El cuatro veces ex campeón mundial Adrien Broner se ha asociado con el promotor del “Hall of Famer” Don King. Broner, que actualmente hace campaña en el peso superligero/welter (140/147 libras), ha estado fuera del ring desde que peleó el 20 de febrero de 2021 y ganó una decisión unánime contra Jovanie Santiago en el Mohegan Sun en Connecticut. “La fantástica emoción del boxeo ya está impregnando la atmósfera del boxeo”, dijo King. “Este equipo fenomenal de la superestrella, el emocionante chico malo del boxeo Adrien Broner y el mayor promotor de boxeo del mundo, le dará a la gente lo que quiere: lo mejor del boxeo, y la mejor emoción del boxeo… capturando la imaginación, el corazón y la mente, estimulando la imaginación del boxeo planteando la pregunta más importante, ¿cuándo es el próximo evento? “Adrien está listo y emocionado de mostrar sus habilidades de campeonato una vez más para el deleite de los grandes fanáticos del boxeo. Mientras su orgulloso promotor deja caer el guante a todos los demás promotores y los desafía a traer a sus mejores luchadores para (conocer) luchar contra la súper estrella chico malo del boxeo Adrien Broner. Bob Arum, Frank Warren, Al Haymon, Eddie Hearn y cualquier otro promotor con un campeón de productos básicos, les damos la bienvenida a todos”. Entrevista Exclusiva a Jose Benavidez Sr Like this: Like Loading...

