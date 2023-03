Entrevista Exclusiva a Jose Benavidez Sr Por Jeff Zimmermann Fightnews.com® se encontró con José Benavidez Sr., el padre y entrenador del ex campeón mundial David Benavidez, quien se enfrenta a su archirrival Caleb Plant el sábado 25 de marzo en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas y se muestra en vivo en Showtime PPV en una de las peleas más grandes del boxeo. José Sr. habló sobre la aversión por Plant, el apodo de “Monstruo mexicano” que “Iron Mike” Tyson le dio a David y las probabilidades de enfrentar a Canelo a continuación, además de las últimas noticias en esta entrevista exclusiva. WBC ordena a Artur Beterbiev vs. Callum Smith Like this: Like Loading...

