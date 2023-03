WBC ordena a Artur Beterbiev vs. Callum Smith El Consejo Mundial de Boxeo ordenó al campeón de peso semipesado del WBC, Artur Beterbiev, que haga su defensa obligatoria contra Callum Smith. Las negociaciones deben comenzar lo antes posible. Los equipos de ambos luchadores deben llegar a un acuerdo antes del 11 de abril, de lo contrario se realizará una subasta. En su pelea más reciente, Beterbiev noqueó al contendiente Anthony Yarde en ocho asaltos de un candidato instantáneo a Pelea del Año, mientras que Smith viene de noquear a Mathieu Bauderlique en el cuarto asalto de una pelea eliminatoria del WBC. Entrevista Exclusiva a Jose Benavidez Sr Round 12 con Mauricio Sulaimán: Una Gira especial por Medio Oriente Like this: Like Loading...

