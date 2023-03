Round 12 con Mauricio Sulaimán: Una Gira especial por Medio Oriente Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán & Presidente del WBC Después de un par de días de gran actividad en Bahrein y una breve parada en Kuwait, llegué a Doha, Qatar, un país ahora conocido por todos después de la exitosa Copa del Mundo celebrada hace unos meses. Es sorprendente desde la llegada al aeropuerto lo majestuosa que es esta nación. El trayecto hasta el hotel, con la iluminación de las calles en forma de palmeras además de la iluminación de los edificios, es una iluminación inolvidable. La hospitalidad y amabilidad de la gente es aún mayor cuando se enteran de que eres mexicano. Nuestro país dejó un vestigio memorable en este país, y todos tienen anécdotas. Cuando ondeó la Tricolor del Mundial, todo cambió. Las calles y plazas se entusiasmaron y ahora se vive con nostalgia el recuerdo del paso de nuestra cultura por este país del Medio Oriente. Fui recibido por Sheikh Fahad Al Thani de la Familia Real. Es el primer boxeador profesional en la historia de Qatar. Actualmente es el presidente de la Federación de Boxeo del país. Estuvo a cargo de una agenda repleta de actividades que hicieron que esta visita fuera más que exitosa. Visité el Museo del Deporte 3-2-1. Construido como parte del estadio de fútbol de Doha, es un espacio interactivo que es un icono mundial. Está diseñado en salas por diferentes categorías donde se cuenta la historia del deporte de la humanidad, por regiones, por calendario y por disciplinas, culminando con el inicio de los Juegos Olímpicos modernos, con un impresionante recorrido por cada una de las ediciones del evento. . La joya más importante del deporte que tiene lugar cada cuatro años. También cuenta con una gran cantidad de elementos originales que se encuentran expuestos en vitrinas para su conservación y perfecto estado. Es un hermoso lugar que debe ser visitado. El WBC será parte de este museo, siendo recordado al exhibir nuestra historia y el Cinturón Verde y Dorado. El siguiente encuentro fue con el director del Centro de Alto Rendimiento Aspire, instalaciones deportivas del más alto nivel para preparar deportistas que disfrutan de alojamiento, alimentación, estudios académicos y entrenamiento deportivo en diversas disciplinas. Es un impresionante complejo con tecnología de punta e instructores de todo el mundo en busca de medallistas y campeones para el futuro. Se llegó a un acuerdo para hacer crecer y desarrollar el programa de boxeo e, incluso, ser el centro oficial de campamentos de boxeo del CMB. Visité el Comité Olímpico, donde tuve una serie de reuniones. También conocí a Sheikh Ali, quien actuará como enlace con el WBC para dar seguimiento al plan de acción diseñado con diferentes objetivos a mediano y largo plazo. Asistí a las instalaciones donde se concentran todos los medios. Es impresionante, es una ciudad en sí misma. Hicimos un recorrido por los estudios Bein y Bein Sports. Nunca había visto nada igual, estudios con escenarios maravillosos, tecnología híbrida, pantallas y cámaras para la producción de programas todos los días. Allí participé en algunas entrevistas y finalmente tuve una reunión con el director de programación, quien está muy interesado en regresar el boxeo a sus pantallas. Tuvimos una reunión con Massimiliano Montari, quien es el director de Save the Dream en Doha. La parte que más disfruté fue el recorrido por los gimnasios de boxeo, desde clubes pequeños hasta uno que huele acre como un gimnasio de boxeo. Fahad ha inspirado a cientos de jóvenes a tomar la ruta de este gran deporte y bajo su liderazgo está creciendo a lo grande, no solo en Qatar sino en toda la Región del Golfo. Mi última parada fue Milán, donde conocí a Salvatore Cherchi y su grupo de la promotora OPI Since 1982. Pude saludar a grandes amigos, como sus hijos Christian y Allesandro; Silvio, Mario Sturla y el ex campeón mundial de peso crucero del CMB, Giacobbe Fragomeni. Visité a la familia de Daniele Scardina, que está en cuidados intensivos por un coma inducido. Saludé a su madre y a sus hermanos, quienes se encuentran acompañados por decenas de amigos que esperan la recuperación de este guerrero del ring. He regresado a México después de un viaje largo y agotador pero tan exitoso, y estoy listo para ir a Guadalajara para estar en la conferencia de prensa sobre el anuncio oficial de la pelea del ídolo mexicano, Saúl Canelo Álvarez, quien regresa a pelear en 6 de mayo, después de 12 años lejos de su tierra natal. La esperada pelea entre Gervonta Davis y Ryan García, que se llevará a cabo el 22 de abril en Las Vegas, ya fue anunciada, y en cualquier momento se espera la pelea entre Tyson Fury y Oleksandr Usyk, quienes disputarán los cuatro cinturones de los pesados. Sabías…? México es una nación boxística, y en la historia ha habido grandes peleas en nuestro país. Julio César Chávez llenó el Azteca, el estadio Monterrey y el estadio Puebla. Cancún fue sede de la única pelea de pesos pesados ​​de México, cuando Samuel Peter noqueó en el ruedo a Oleg Maskaev, y ahora le toca a El Canelo, que seguramente llenará el Akron Stadium. Anécdota de hoy Los Sulaimán tenemos sangre árabe, pues don Elías nació en el Líbano, y doña Wasila en Siria. Los paisanos solían concertar matrimonios. Mi abuela murió a la edad de 41 años y mi padre encontró el amor de su vida en una mujer de Tamaulipas. Al principio fue difícil para mi madre, porque no era paisana, pero mi abuelo, Don Elías, la recibió y la cuidó toda su vida, enseñándole incluso a cocinar comida árabe. Siempre tuve el sueño de casarme con una compatriota, y el destino me llevó a conocer a mi esposa, Christiane. Cuando nos casamos, yo tenía un viaje a Ciudad Valles, y allí le conté a mi abuelo sobre mi novia, y le mostré una foto. Inmediatamente se levantó y me dijo: “Majitos (mi hijo) cásense, pero ya”” Yo le respondí que no podía ser así, que necesitábamos tiempo, etc. “Confía en mí, la paloma vuela, mételo en la jaula porque si no, la paloma vuela.” Nos hemos apeado, y no hay lugar como el hogar. Agradezco sus comentarios en [email protected] WBC ordena a Artur Beterbiev vs. Callum Smith Fury dice que la pelea con Usyk está en marcha Like this: Like Loading...

