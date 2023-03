Fury dice que la pelea con Usyk está en marcha El campeón de peso pesado del CMB, Tyson Fury, declaró hoy que su choque del 29 de abril con el campeón de peso pesado de la AMB/FIB/OMB, Oleksandr Usyk, es “definitivamente un trabajador” y ahora se dirige al campo de entrenamiento. Mi apagón habitual en el campo de entrenamiento comenzará mañana. ¡Solo volví a Instagram para hacer la pelea y funcionó! He estado fuera de Instagram desde el 22 de octubre, volví durante cuatro días e hice la pelea más grande en la historia del boxeo. Muchas gracias a los fanáticos que comprarán PPV o un boleto. Me encanta GK (Rey Gitano). #y el nuevo campeón mundial indiscutible de los pesos pesados, 29 de abril. Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Una Gira especial por Medio Oriente AMB ordena a Lara-Zerafa por titulo mediano Like this: Like Loading...

