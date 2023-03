AMB ordena a Lara-Zerafa por titulo mediano Después de un análisis de la división de peso mediano, el Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ordenó una pelea entre el campeón de peso mediano de la AMB, Erislandy Lara, y el principal retador Michael Zerafa. Las partes tienen un período de negociación de 30 días. En caso de que no lleguen a un acuerdo en el tiempo establecido o alguna de las partes se niegue a firmar el contrato, la AMB podrá enviar el combate a subasta. Lara se convirtió en el único campeón de la AMB en las 160 libras cuando Gennady Golovkin renunció recientemente al súper cinturón. * * *

Mientras tanto, el campeón de peso pluma de la AMB, Mauricio Lara (sin relación con Erislandy Lara) tiene hasta el 18 de abril para asegurar una defensa opcional, de lo contrario, el Comité de Campeonato de la AMB emitirá un aviso de negociación obligatorio para que Lara se defienda contra el retador oficial Otabek Kholmatov. * * *

La campeona de peso súper welter femenino de la AMB, Terri Harper, hará la primera defensa de su corona contra la leyenda de 41 años Cecilia Braekhus en la cartelera de Cameron-Taylor del 20 de mayo en el 3Arena en Dublín, Irlanda. Fury dice que la pelea con Usyk está en marcha Convención de la OMB será en República Dominicana

