Convención de la OMB será en República Dominicana La Organización Mundial de Boxeo anunció que su 36° Convención Anual se llevará a cabo en el Hotel Barceló Bávaro Palace en Punta Cana, República Dominicana, del 9 al 13 de octubre. La convención reunirá a ejecutivos de la OMB así como a promotores, entrenadores, boxeadores, periodistas y otros miembros de la comunidad boxística de todo el mundo para discutir temas importantes relacionados con el deporte y su crecimiento en las diferentes regiones representadas. Los invitados especiales y los campeones mundiales asistentes se anunciarán en los próximos meses, así como la agenda completa de eventos que se llevarán a cabo.

