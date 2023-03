Babic-Rozanski por el titulo Bridge del WBC el 22 de abril en Polonia Alen “The Savage” Babic (11-0, 10 KOs) y Lukasz Rozanski (14-0, 13 KOs) se enfrentarán por el título vacante de peso puente del WBC el sábado 22 de abril en el G2A Arena en Rzeszów, Polonia. La carteleraa también presenta a “El próximo rey de Escocia” Martin Bakole (18-1-0, 13 KOs) contra Ihor Shevadzutskyi (10-0, 8 KOs). El Bakole de 6’6 firmó un contrato a largo plazo con BOXXER en febrero. En la acción femenina, la invicta Caroline Dubois (6-0, 5 KOs), hermana del campeón “regular” de peso pesado de la AMB, Daniel Dubois, se encuentra con un TBA. La cartelera se transmitirá en el Reino Unido por SkySports y es promovida por BOXXER en asociación con Knockout Promotions. Convención de la OMB será en República Dominicana Entrevista al Árbitro filipino Danrex Tapdasan Like this: Like Loading...

