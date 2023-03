Entrevista al Árbitro filipino Danrex Tapdasan Por Ray Wheatley – El mundo del boxeo Fuiste el tercer hombre en el ring para la pelea por el título de peso súper welter de la OMB con Tim Tszyu y Tony Harrison, una promoción televisada a nivel mundial. Hubo una puerta en vivo de más de once mil fanáticos para presenciar este emocionante concurso. Cumpliste tus deberes perfectamente deteniendo el concurso en la novena ronda. ¿Tus pensamientos sobre esta pelea? La pelea Tszyu-Harrison está en la parte superior de la lista de peleas que he oficiado. He arbitrado más de 500 peleas desde que comencé en 2009. Ahora es una carrera de 14 años y esa pelea fue la más importante. Estoy agradecido de haber llegado a este nivel. En cuanto a la audiencia de la pelea en todo el mundo, incluidos Australia y los Estados Unidos, por supuesto, que es el mercado más grande que se mostró a nivel internacional, especialmente en Showtime y más de once mil espectadores en vivo. Era un ambiente eléctrico y las luces más brillantes de todas las peleas que he oficiado. Después de 14 años, esa fue la mayor tarea de mi carrera. ¿Cuándo empezó a interesarse por el boxeo? Nací en el pequeño pueblo de Aurora en la provincia de Zamboanga del Sur en Mindanao, la provincia más al sur de Filipinas. Era una de las provincias más pacíficas de aquella zona. (Hay muchos casos de insurgencia de varios grupos armados, rebeldes, en Mindanao). Mi historia del viaje en el boxeo comenzó cuando tenía 5 años y mi papá era un aficionado al boxeo. Era un gran aficionado al boxeo y juez de peleas no autorizadas. Mi padre me dijo que debo tomar una siesta (dormir) antes de ir a las peleas los sábados. Lo hice porque estaba muy interesado y así comenzó mi historia de amor con el boxeo a la edad de 5 años. Empecé a ver peleas en la televisión y a estudiar boxeo después de eso y mantuve mi interés en el boxeo hasta que me convertí en árbitro y juez. ¿Cuándo arbitraste tu primer título mundial y quiénes fueron los boxeadores y para qué campeonato? ¿Tus recuerdos de esa pelea? Fue en 2014 en Japón para la pelea atómica mundial de la OMB Nao Ikeyama v Jessebelle Paguan. Por supuesto, estaba tenso. Había sido árbitro durante 5 años. Estaba muy feliz de que la pelea haya ido bien sin controversia. ¿Cuántos campeonatos del mundo ha arbitrado y en qué países ha trabajado? ¿Qué países fueron tus favoritos? He trabajado en el Reino Unido y trabajé en Australia seis veces. Arbitré a Joseph Parker en Nueva Zelanda. También en Macao, China con dos shows de Manny Pacquiao. Trabajé en Corea del Sur y los Emiratos Árabes Unidos en Dubai, Indonesia, trabajé en India, Tailandia, Ghana, Sri Lanka. También en Sudáfrica, Johannesburgo y Durban, China continental. Mi país favorito es Australia, por supuesto. Trabajé en la cartelera de la pelea Manny Pacquiao vs. Jeff Horn en 2017. Ese es el evento más grande en el que trabajé con más de 50,000 fanáticos del boxeo presentes. Hice una pelea de la OMB con el australiano Damien Hooper. El mundo del boxeo perdió recientemente a los árbitros del Salón de la Fama Mills Lane y Steve Smoger. ¿Los conociste e influyeron en tu carrera? Tus pensamientos. Conocí personalmente a Steve Smoger en una convención. Él era uno de mis favoritos. Hacia pelear a los boxeadores. Le gustaba mantener la acción en marcha. Steve fue muy compasivo, especialmente con el peleador perdedor. Hasta el punto de besar al boxeador. Era conocido por eso. Tanto Mills Lane como Steve Smoger fueron abogados antes de convertirse en jueces. (Danrex también es abogado). Eran personas honorables. Realmente admiraba Mills Lane. Dio órdenes en el ring con mucha autoridad. Mills y Steve no eran grandes árbitros (físicamente) como yo, pero controlaban las peleas y trabajaban con gran habilidad. ¿Quién ha sido tu influencia más importante en el boxeo? Por favor, da detalles. La mayor influencia es Jack Reiss, con quien hablo regularmente. Me envió un mensaje después de la pelea (Tszyu vs Harrison). Jack me ha guiado y me ha enseñado personalmente. Estoy muy agradecido con él. Admiro a Jack. Él no es egoísta para compartir su conocimiento. Lo considero un muy buen amigo. Cada vez que voy a California visito a Jack y en una ocasión mi esposa y yo cenamos con Jack y su esposa. Vimos una película juntos en Los Ángeles. Por eso puedo decir que somos muy buenos amigos. ¿Trabajas para la IBF, WBC, WBA, WBO y asistes a sus convenciones? ¿Dirigiste seminarios en alguna convención? Soy un miembro orgulloso de la FIB y la OMB principalmente y en algunas ocasiones participé en peleas regionales de la AMB y el CMB. Asistí a una convención de la WBA en Colombia en 2017. Realizo seminarios no solo con la WBO sino también en todas las Filipinas. Voy a las Islas ya las provincias a dar clases de árbitros fuera de la capital del país. Voy a Mindanao también. He realizado seminarios en China y Dubai. Durante la pandemia, tuve la oportunidad de hacer una videoconferencia a Afganistán. Yo estaba en Filipinas. Estuvo muy interesante. Cuando voy a un país donde no hay una comisión de boxeo establecida, por ejemplo, como Dubai, China, Singapur e India, doy seminarios. Vengo de una familia de maestros. Mi mamá y mi papá eran ambos profesores. Tengo dos hermanas que también son profesoras. Mi papá falleció en 1997 pero mi mamá todavía trabaja como profesora a los 82 años de edad. El futuro miembro del Salón de la Fama Manny Pacquiao sigue boxeando en combates de exhibición en todo el mundo. ¿Has trabajado alguna de sus peleas? No hablo con él directamente pero estamos agradecidos por cómo le dio publicidad al boxeo en Filipinas. Le doy crédito a Manny Pacquiao por ayudarme indirectamente en mi carrera. Debido a la popularidad de Manny, la gente se interesó más en el boxeo. Me dio muchas oportunidades porque la actividad aumentaba durante el tiempo que boxeaba. Desde 2009 hasta el momento en que Manny boxeaba con Ugas, siempre formé parte del equipo de transmisión de televisión en Filipinas haciendo peleas de Manny Pacquiao. Usted es uno de los principales abogados de Manila. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo como abogado? Me convertí en abogado en 2004 y cuando comencé era abogado asociado en un bufete de abogados privado. Estaba trabajando en casos penales y casos de derecho de familia. Dos años después de aprobar el Colegio de Abogados, se me dio la oportunidad de ser profesor en la facultad de derecho de una de las universidades. Fui profesor de derecho penal y derecho civil. En este momento, la mayoría de mis clientes son funcionarios gubernamentales como congresistas, etc. Esa es la mayor parte de mi trabajo. ¿Háblame de tu familia? Conocí a mi esposa en 2007 cuando trabajaba en la Cámara de Representantes. Ella estaba trabajando allí con un diputado y nos conocimos y ahora estamos casados ​​y tenemos dos hijos desde 2009. Mis hijos tienen nueve y diez años. ¿Tiene algún mensaje para los lectores de Fightnews.com®? La primera vez que estuve en Internet fue en 2003 y uno de los primeros sitios web de boxeo que visité fue Fightnews.com®. He sido un fiel seguidor durante diez años. Quiero felicitar a Fightnews.com® por tener un gran contenido. Es un contenido único porque los artículos son fácticos y todo es breve. Me entrevistaste por primera vez en Auckland, Nueva Zelanda, para Fightnews.com® hace unos años. Tuve un problema con mi voz esa vez. Gracias Fightnews.com®. Babic-Rozanski por el titulo Bridge del WBC el 22 de abril en Polonia Conferencia de prensa inicial de Canelo-Ryder desde Guadalajara

