El campeón indiscutido de peso súper mediano Saúl “Canelo” Álvarez y el retador John Ryder posan en una conferencia de prensa celebrada en el Estadio Akron en Jalisco, Guadalajara para anunciar su pelea el 6 de mayo.

Canelo Alvarez:“Me siento muy emocionado después de 12 años de no volver a casa y poder traer de vuelta todo lo que he logrado durante todos estos años, la verdad es que me siento muy feliz y orgulloso. No es fácil hacer un evento como este. No es fácil hacer una pelea de esta magnitud. Al final lo que quise es posible, quise pelear aquí en mi tierra, Jalisco, y estoy muy feliz de estar aquí. Tuve muchas ofertas para pelear en muchos lugares, pero nunca lo pensé. Siempre quise venir aquí, volver a mi tierra, volver como el mejor del mundo. Es un orgullo estar aquí, lo hago con el corazón, darle la oportunidad a la gente de que me vea pelear aquí me motiva mucho. Lo primero que quiero es que la gente que no puede comprar un boleto o que no puede ir a Las Vegas tenga la oportunidad de verme aquí en Guadalajara, y poder donar una parte del dinero a una fundación aquí en Guadalajara. Vamos a hacer este evento”.

John Ryder: “Esta pelea llega en el momento justo. Es un honor para mí pelear en México. Agradezco a todos la oportunidad que me dan. He venido aquí para ganar; He vencido a rivales importantes y estoy listo para convertirme en el campeón indiscutible. Gracias a Canelo, les daremos una gran pelea”.