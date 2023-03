El WBC Boxing y 360 Promotions con FFAM Group para producir la película de boxeo”Cuate” El Consejo Mundial de Boxeo (WBC), principal organismo sancionador del boxeo, junto con 360 Promotions, una de las principales empresas promotoras se unieron para ayudar a la compañía productora FFAM Group, LLC, a producir la película de boxeo “Cuate”. Escrita y dirigida por Trae Briers, quien también escribió y dirigió las películas independientes aclamadas por la crítica “In Your Eyes” (2006) y “TRADE” (2019). “Cuate” cuenta la historia de dos hombres; un anciano entrenador de origen mexicano y un peleador afroamericano. El primero decide tomarlo bajo su protección y entrenarlo en el renombrado gimnasio de boxeo “La Colonia” en Oxnard, California. Los dos provienen de entornos y experiencias de vida muy diferentes. A través del proceso de entrenamiento, el boxeo se convierte en el vehículo para reunirlos y unirlos en un objetivo singular: formar parte del último equipo olímpico de boxeo de los Estados Unidos. En este camino se dan cuenta de que comparten luchas, miedos y sueños en común. A medida que sus mundos se alinean, se forma una asociación que les inculcará una mayor comprensión de la herencia cultural de cada uno. El WBC es el principal organismo sancionador del boxeo y es conocido por algunos de los mejores campeones en la historia de este deporte, incluidos Muhammad Ali, Mike Tyson, Julio César Chávez, Canelo Alvarez y Floyd Mayweather. Su alcance va más allá del boxeo profesional; el WBC apoya programas de boxeo amateur, así como esfuerzos altruistas en todo el mundo para niños en situación vulnerable y boxeadores retirados. Esta historia resonó bien con el presidente del WBC, Mauricio Sulaiman, quien afirma: “Cuate es una historia de la vida real que miles de boxeadores viven todos los días en todo el mundo, no puede haber una mejor representación de nuestro gran deporte y cómo la sociedad, la cultura y los valores familiares hace de su camino a la gloria un viaje muy interesante, sin paralelo a cualquier otra actividad en la vida”. Tom Loeffler, presidente de 360 ​​Promotions, que cuenta con un impresionante currículum como haber representado y trabajado con grandes leyendas del boxeo como Wladimir y Vitali Klitschko, Gennady Golovkin, entre otros, agrega: “Esta es una historia muy auténtica que Trae y Rubin han sacado a la luz, poniendo en el mapa del boxeo a la ciudad de Oxnard y a “La Colonia”, uno de los gimnasios de este vecindario que ha producido peleadores de clase mundial y ha brindado a muchos niños un lugar seguro para entrenar y crecer. “Cuate” destaca la labor del gimnasio “La Colonia” y la relación entrañable que puede llegar a existir entre un entrenador y un boxeador.”. Teniendo lugar en Oxnard, California, ciudad natal del director, escritor y productor Trae Briers, “Cuate” es una carta de amor al corazón y el alma de la ciudad, la gente y las culturas. El alcalde de la ciudad de Oxnard, John Zaragoza, afirma: “Esta película captará la conexión positiva entre la cultura afroamericana y la mexicoamericana y traerá luz a nuestras comunidades desatendidas y a los campeones del gimnasio de boxeo “La Colonia” en Oxnard-”. “Cuate” es producido por FFAM Group, LLC, una productora cinematográfica propiedad de los copropietarios, Rubin Bryant y Trae Briers, que se enfoca en crear proyectos de calidad que invocan la emoción, la humildad y el humor para contar una historia. La escritora/directora Trae Briers y FFAM Group, LLC está representada por Holmes/Weinberg, PC. Kambosos regresará en junio en eliminatoria de la FIB Like this: Like Loading...

