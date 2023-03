Kambosos regresará en junio en eliminatoria de la FIB Por Ray Wheatley – World of Boxing El ex campeón indiscutible de las 135 libras, George “Ferocious” Kambosos (20-2, 10 KOs) y actualmente calificado como el #7 de la FIB, regresará a la acción en junio contra el #9 de la FIB, Maxi Hughes (26-5-2, 5 KOs) en una pelea eliminatoria de la FIB para la posición vacante #2 en la división de peso ligero. El título vacante de IBO también estará en juego. Se han firmado contratos para que esta pelea suceda, se informó. “No sé cuánto tiempo más tiene Devin en las 135 [libras], dijo Kambosos Jr. a Fox Sports. “Creo que podría pasar a 140, si Dios quiere, eso nos abre algunas puertas y todavía soy un gran nombre en el mundo del boxeo”. El WBC Boxing y 360 Promotions con FFAM Group para producir la película de boxeo”Cuate” Actualización de Fury-Usyk Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.