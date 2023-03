Actualización de Fury-Usyk El campeón de peso pesado del WBC, Tyson, declaró hoy que no quiere ninguna cláusula de revancha si se llega a un acuerdo para una pelea de unificación contra el campeón de peso pesado de la AMB/FIB/OMB, Oleksandr Usyk. “Estuve hablando con los abogados hoy”, dijo Fury, “y la gente de Usyk ha estado hablando de cláusulas de revancha y todas esas tonterías. Aquí hay uno para subir los antes. ¿Qué tal si no hay una maldita cláusula de revancha? Para nosotros dos. Subamos los antes por completo. Están preocupados por lo que les espera en el futuro y cuántos dólares más pueden obtener después de ser derrotados. Preocupación por la pelea, 29 de abril, sin cláusula de revancha, el ganador se lleva la gloria, el perdedor se va a casa con la verga en la mano. ¿Qué hay sobre eso? ¡De acuerdo con eso, maldita perra!”. Kambosos regresará en junio en eliminatoria de la FIB Tszyu vence a Harrison por titulo interino superwelter de la OMB Like this: Like Loading...

