Tszyu vence a Harrison por titulo interino superwelter de la OMB Por Ray Wheatley – World of Boxing El invicto número 1 de la OMB, Tim Tszyu (22-0, 16 KOs), salió de la sombra de su padre, la leyenda del ring, Kostya Tszyu, para detener al ex campeón mundial Tony “Superbad” Harrison (29-4-1, 21 KOs) en el noveno round para reclamar el título vacante de peso mediano junior interino de la OMB el domingo por la mañana en el Qudos Bank Arena en Sydney, Nueva Gales del Sur, Australia. Harrison pudo mantener a Tszyu al final de su jab en la primera ronda. Tszyu aumentó la presión en la segunda ronda. Tszyu sacudió a Harrison con artillería pesada en la tercera ronda. Harrison continuó conectando el jab, pero la mayoría de los golpes de poder fueron conectados por Tszyu. Tzsyu finalmente derribó a Harrison con fuerza con una andanada de golpes en la novena ronda. Harrison apenas superó la cuenta, pero el árbitro Danrex Tapdasan lo detuvo. El tiempo era 2:43 de la novena ronda. Con la victoria, Tszyu preparó un choque contra el campeón mundial indiscutible de peso súper welter Jermell Charlo. Después de la pelea, Tzsyu gritó: “¿Cuál es mi maldito nombre de rey? ¡Di mi maldito nombre!” En el momento de la detención, Tszyu estaba adelante 77-75 en las tres tarjetas. Actualización de Fury-Usyk Resultados del Undercard de Tszyu-Harrison Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.