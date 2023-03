Resultados del Undercard de Tszyu-Harrison Por Ray Wheatley – World of Boxing FIB #7, OMB #6, peso supergallo Sam Goodman (14-0, 7 KOs) superó claramente al WBC #11, OMB #11 TJ Doheny (23-4, 17 KOs) en diez asaltos para capturar los titulos IBF intercontinental y WBO Oriental. Goodman conectó con precisos jabs de izquierda y derechas a la cabeza que mantuvieron al ex campeón mundial Doheny fuera de balance durante todo el concurso. Tanto Goodman como Doheny sufrieron cortes en los ojos durante el combate. Al final, los puntajes fueron 97-92, 98-92, 100-89, todos para Goodman. La ex estrella amateur de peso semipesado Paulo Aokuso (4-0, 3 KOs) dominó al cubano Yunieski González (21-6, 17 KOs), radicado en Estados Unidos, en diez asaltos. Aokuso conectó con una combinación de cuatro golpes a la cabeza del cubano para derribarlo en el sexto round para una decisión a favor de Aokuso 97-92, 99-90, 100-89, quien capturó el campeonato IBO Intercontinental de 175 libras. El peso supermediano Rohan Murdock (27-2, 19 KO) superó a Issac Hardman (13-2, 11 KO) en los primeros cuatro asaltos de su combate de diez asaltos, pero a partir del quinto asalto la acción se vio interrumpida y al final de una entretenida pelea. , Murdock recibió una decisión dividida con dos jueces anotando 97-92 a favor de Murdock mientras que un juez le dio 96-93 a Hardman. El invicto superwelter Nikita Tszyu (5-0, 4 KOs) venció al duro Bo Belbin (7-1, 5 KOs) en el cuarto asalto de una pelea programada a seis asaltos. Tszyu conectó con combinaciones sólidas desde la primera ronda que tuvieron a Belbin con piernas inestables durante todo el combate y en la cuarta ronda, el tasmano cayó y el árbitro Will Soulos coronó a Tszyu a las 1:46. Tszyu vence a Harrison por titulo interino superwelter de la OMB Resultados desde Dubái Like this: Like Loading...

