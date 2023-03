Resultados desde Dubái Por David Finger En un emocionante espectáculo anoche (viernes 10 de marzo) en el Club de Boxeo Cubano en Dubai, el octavo clasificado del WBC en el peso súper pluma del mundo se acercó un poco más a su sueño de una pelea por el título mundial cuando el invicto Jadier Herrera logrando un triunfo con un impresionante golpe de nocaut en la tercera ronda sobre el filipino Harmonito Dela Torre. Herrera derribó a Dela Torre en la segunda ronda y nuevamente en la tercera ronda antes de aterrizar la mano derecha perfecta que terminó la pelea más tarde en la tercera ronda. Con la victoria Herrera mejora a 10-0, 8 KOs. Dela Torre cae a 22-5, 14 KOs. El prospecto cubano invicto Yan Marcos recorrió la distancia, ganando una decisión en ocho asaltos sobre el prospecto Troy Coleman en una pelea de peso mediano junior. Marcos ve mejorar su record a 8-0, 6 KOs mientras que Coleman cae a 10-2, 4 KOs. En otra pelea de peso mediano junior, otro prospecto nacido en Cuba, Jesús Gamboa, mejoró a 9-0, 2 KOs después de ganar una decisión sobre Adam Diu Abdulhamid en ocho asaltos. Abdulhamid ahora ve su récord en 17-13, 9 KOs. Dayan González (también de Cuba pero ahora peleando fuera de los Emiratos Árabes Unidos) hizo un trabajo rápido con Alie Laurel de Filipinas. González detuvo a Laurel por nocaut en la tercera ronda para ver su récord mejorar a 9-0, 7 KOs. Laurel ahora ve su récord en 19-8-1, 11 KOs. En la pelea de apertura de la tarde, el debutante boxeador congoleño Glory Carlos L’mualla anotó un paro sobre Mohammad Mitwalli de Egipto cuando Mitwalli indicó que se lesionó el hombro derecho entre el primer y el segundo asalto. La pelea de peso súper mediano se detuvo en la esquina después de una ronda. En una pelea de peso súper pluma, el poco conocido keniano Azaad Nasir anotó una leve sorpresa cuando dominó a Shujat Mansour de Italia, deteniéndolo en el tercer asalto. Mansour, fue derribado 37 segundos en la pelea con una mano izquierda en la barbilla y luego fue derribado nuevamente treinta segundos después con un golpe al cuerpo. Aunque capeó la tormenta y peleó bien en la segunda ronda, posteriormente fue derribado nuevamente con una combinación de tres golpes arriba en la tercera ronda, lo que provocó la detención. Mansour cae a 1-1. El prospecto de peso semipesado Troy Jones de Birmingham, Inglaterra, anotó un paro en la cuarta ronda sobre el nigeriano John Tilili. Jones ahora ve que su récord mejora a 6-0, 3 KOs mientras que Tilili cae a 0-1-1. El invicto Abdul Azizi Ssebulime de Uganda tuvo que salir de la lona en la segunda ronda, pero pudo capturar una victoria por decisión en ocho rondas sobre el filipino Elmo Traya. Con la victoria Azizi mejora a 9-0, 6 KOs mientras que Traya cae a 12-5, 8 KOs. Resultados desde Paris Like this: Like Loading...

