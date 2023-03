Resultados desde Paris El peso pesado de 42 años Carlos Takam (40-7-1, 28 KOs) anotó una decisión dividida en diez asaltos sobre el medallista de oro de peso pesado olímpico de 2016 Tony Yoka (11-2, 9 KOs) el sábado por la noche en Zenith Paris en París, Francia. Yoka nunca perdió el control y Takam lo presionó hasta el final para ganar merecidamente 96-94, 96-94 en dos tarjetas. Yoka estaba de alguna manera por delante 96-94 en la tercera tarjeta. Dos derrotas seguidas para Yoka ahora, luego de su derrota ante Martin Bakole en mayo pasado. Yoka era un favorito de 6:1. En una pelea por el título europeo de peso semipesado, el invicto Dan Azeez (19-0, 13 KO) se derrumbó y detuvo a Thomas Faure (21-5-1, 2 KO) en la ronda doce. Sin hora anunciada. Pelea dura y áspera. Faure no está contento con el parón. En una pelea de peso welter femenino, la medallista de oro olímpica Lauren Price (3-0, 1 KO) derrotó a Naomi Mannes (6-1, 4 KO) en ocho 80-72 3x. El invicto peso mediano Farrhad Saad (8-0-2, 0 KOs) y Macaulay McGowan (17-3-2, 3 KOs) lucharon por un empate a ocho asaltos. Las puntuaciones fueron 77-75, 76-76, 76-76. Resultados desde Dubái Resultados desde Liverpool, Inglaterra Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.