Resultados desde Liverpool, Inglaterra El invicto supermediano Diego Pacheco (18-0, 15 KOs) detuvo brutalmente a Jack Cullen (21-4-1, 9 KOs), “Little Lever’s Meat Cleaver”, en la cuarta ronda el sábado por la noche en el M&S Bank Arena en Liverpool, Inglaterra. Pacheco derribó a Cullen con un golpe al cuerpo en la cuarta ronda. Cullen luchó por ponerse de pie, pero Pacheco rápidamente lo remató con una andanada de golpes. El tiempo fue: 47. En una sorpresa, el peleador de reemplazo Darragh Foley (22-4-1, 10 KOs) detuvo al héroe local Robbie Davies Jr (23-4, 15 KOs) en la tercera ronda de un choque de peso superligero. Foley derribó a Davies con una mano derecha al final de la segunda ronda, luego lo derribó nuevamente con un golpe a los 26 segundos de la tercera ronda y el árbitro lo detuvo. Davies se torció el tobillo justo antes del final. El peso pesado Johnny “The Romford Bull” Fisher (8-0, 7 KOs) castigó a Alfonso Damiani (6-3, 2 KOs) hasta que la pelea fue detenida a los 2:05 del cuarto round. El superligero Campbell Hatton (10-0, 3 KO) superó por puntos a Michel Gonxhe (4-3-1, 0 KO) en seis asaltos 59-55. El prospecto de peso súper gallo Peter McGrail (7-0, 5 KOs) eliminó a Nahuel Botelli (14-8, 8 KOs) en diez asaltos. Las puntuaciones fueron 100-90 3x. Resultados desde Paris Taylor-Cameron el 20 de mayo en Dublin,Irlanda Like this: Like Loading...

