Taylor-Cameron el 20 de mayo en Dublin,Irlanda La indiscutible campeona mundial femenina de peso ligero Katie Taylor (22-0, 6 KOs) tiene la oportunidad de convertirse en una soberana indiscutible de dos pesos cuando se enfrente a la indiscutible campeona mundial superligera Chantelle Cameron (17-0, 8 KOs) el 20 de mayo en el 3Arena en Dublín, Irlanda, transmitido en vivo en todo el mundo por DAZN. Cameron reemplaza a la campeona indiscutible de peso pluma Amanda Serrano, quien se retiró citando una lesión aún no revelada. El promotor Eddie Hearn declaró: "Por primera vez en su carrera, Katie Taylor llamó a un oponente porque así de importante es este momento para ella. Ella mencionó, en mi opinión, la prueba más peligrosa en el boxeo para ella en este momento: estamos construyendo una increíble cartelera para acompañar un maravilloso evento principal que creo que superará incluso las alturas de Taylor vs. Serrano. ¡Prepárate Irlanda, ya llegamos!". Resultados desde Liverpool, Inglaterra Resultados desde El Paso,Texas

