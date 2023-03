Resultados desde El Paso,Texas Por David Finger en Ringside Varios cientos de fanáticos del boxeo en El Paso no quedaron decepcionados anoche cuando dos de los prospectos más populares en el suroeste hicieron un trabajo rápido con sus oponentes de manera dominante, esto a pesar de que un susto inesperado amenazó con desconectar el evento principal. como comenzó el espectáculo. El peso ligero femenino Stephanie Han estaba programado para enfrentarse a la luchadora Kim Colbert en El Paso en una pelea de preparación que tenía a los fanáticos locales emocionados por su primera oportunidad de ver a la última estrella de la popular dinastía de boxeo Han. Pero en una pelea para “mantenerse ocupado”, Han ganó una decisión blanqueada sobre un peleador 1-3-1 en Puebla, México, hace dos semanas. Debido a la confusión sobre los exámenes médicos en México, la comisión de boxeo de Puebla suspendió a Han por 30 días. Pero por alguna razón, esta suspensión no salió a la luz hasta el día de la pelea. Al final, el problema se resolvió y Han pudo pelear en el evento coestelar y descargó sus frustraciones con su oponente. Han había demostrado una habilidad increíble en sus primeras tres peleas, pero aún quedaba una pregunta y era “¿puede esta mujer golpear?” Contra Kim Colbert, de 42 años, pocos esperaban una respuesta a esa pregunta. Aunque Colbert estuvo diez años después de su última victoria y en una carrera que abarcó más de veinte años acumuló un récord menos que impresionante de 3-25, 2 KO, todavía se la consideraba duradera. Con solo tres de esas veinticinco derrotas por detención, la sabiduría convencional era que le daría a Han algunas rondas y probablemente perdería una decisión blanqueada como lo ha hecho desde que la gente usaba Blackberrys en lugar de iPhones. Pero el claramente irritado Han, 134, mostró a los fanáticos un lado de ella que aún no habían visto cuando saltó sobre Colbert, 136.8, en los primeros segundos de la pelea y asombró al veterano con una hermosa combinación arriba en los primeros diez segundos de la ronda. Colbert retrocedió hacia las cuerdas cuando el agresivo Han se descargó sobre ella y después de unos veinte segundos de presión implacable, Colbert se arrodilló cuando el árbitro Robert Vélez detuvo la pelea a los 0:57 segundos del primer asalto. Con la victoria, Han mejora a 4-0, 1 KO y debería ser considerada una de las perspectivas de peso ligero más brillantes en el boxeo femenino después de esta victoria dominante. Colbert retrocedió hacia las cuerdas cuando el agresivo Han se descargó sobre ella y después de unos veinte segundos de presión implacable, Colbert se arrodilló cuando el árbitro Robert Vélez detuvo la pelea a los 0:57 segundos del primer asalto. Con la victoria, Han mejora a 4-0, 1 KO y debería ser considerada una de las perspectivas de peso ligero más brillantes en el boxeo femenino después de esta victoria dominante. Colbert retrocedió hacia las cuerdas cuando el agresivo Han se descargó sobre ella y después de unos veinte segundos de presión implacable, Colbert se arrodilló cuando el árbitro Robert Vélez detuvo la pelea a los 0:57 segundos del primer asalto. Con la victoria, Han mejora a 4-0, 1 KO y debería ser considerada una de las perspectivas de peso ligero más brillantes en el boxeo femenino después de esta victoria dominante. En el evento principal, el invicto supermediano Jorge Tovar, 163.6, superó a un oponente llamado Herman Rendón, 165, en tres asaltos. Rendon era un peleador sin experiencia en el boxeo amateur (había llegado al boxeo desde MMA), pero en tres peleas profesionales mostró claramente un deseo de pelear contra oponentes duros. En sus dos primeras peleas fue presentado como el oponente de los prospectos locales invictos en Hobbs, Nuevo México y en ambos casos anotó la sorpresa. Pero a pesar de comenzar su carrera con un par de victorias impresionantes, fue el perdedor prohibitivo contra Tovar. No obstante, Rendón trató valientemente de duplicar el éxito que tuvo en Hobbs y, para sorpresa de muchos fanáticos locales, eligió presionar la acción contra uno de los mejores pegadores del suroeste. Y también para sorpresa de los aficionados locales, Rendón aterrizaba en ocasiones a pesar de que a veces se descontrolaba con sus tiros. Pero Tovar siguió siendo la imagen de lo tranquilo y colectivo mientras mantenía su estrategia sensata de ir al cuerpo y no dejar que Rendón lo incitara a una pelea salvaje. Los golpes al cuerpo claramente estaban dando sus frutos cuando Rendon comenzó a mostrar signos de marchitamiento y en la segunda ronda estaba visiblemente tratando de superar la fatiga con la boca abierta. Tovar procedió a dejar caer a Rendon en la segunda ronda y Rendon luchó por sobrevivir a la ronda. Cuando sonó la campana para la tercera ronda, quedó claro que era solo cuestión de tiempo, ya que Tovar aumentó sabiamente su ataque al cuerpo. Un golpe al cuerpo envió a Rendón a la lona en los primeros segundos del asalto y, a pesar de levantarse, fue rápidamente derribado nuevamente por un derechazo fuerte que llevó al árbitro Robert Vélez a cancelar la pelea a los 0:21 del tercer asalto. En lo que se suponía que sería un evento coestelar de peso welter muy esperado, desafortunadamente Dwayne Bonds no pudo pelear frente a sus fanáticos locales cuando no se pudo encontrar un oponente de reemplazo a tiempo después de que la comisión de boxeo de Texas desconectó su pelea programada. Completando la cartelera hubo cuatro peleas más con boxeadores locales: En la pelea de apertura de la noche, Alec McGee, 125.2, obtuvo la victoria más impresionante de su carrera cuando derrotó a Jeesus PerAdura, 125.8, en la primera ronda en camino a una victoria por decisión unánime. En un choque de bombarderos de peso crucero invictos, Joshua Ramírez Martínez, 189, salió victorioso cuando anotó un nocaut técnico sobre Elijah Sweat, 187.6, a las 2:09 de la cuarta ronda. El peso pesado Jonathan Abeyta, de 259 años, obtuvo una victoria por decisión dividida sobre José Odúnez, de 273, en una pelea llena de acción. Y el popular golpeador Garret López, 257.4, superó rápidamente a David Espino, 159.6, cayendo tres veces en el primer asalto y anotando un nocaut técnico en el primer asalto cuando el árbitro Rocky Burke detuvo la pelea después del tercer derribo. Para el show de Marines Promotions, el evento fue nada menos que un golpe de gracia y parece seguro decir que deberían regresar tanto a Sun City como al Coliseo del Condado de El Paso en un futuro cercano.

