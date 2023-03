Usyk acepta la oferta de Fury El campeón de peso pesado de la AMB/FIB/OMB, Oleksandr Usyk, aceptó la oferta hecha por el campeón de peso pesado del CMB, Tyson Fury, el día de hoy, pero hay una trampa. Usyk dijo: “Oye, vientre codicioso, acepto tu oferta: setenta/treinta divididos para pelear el 29 de abril en Wembley. Pero prometerás donar un millón de libras a Ucrania inmediatamente después de la pelea. Y por cada día que se demore, pagará el 1% de su bolsa al pueblo ucraniano. ¿¿¿¿Trato????” Resultados desde El Paso,Texas Golovkin deja vacante el cinturón mediano de la AMB Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.