Golovkin deja vacante el cinturón mediano de la AMB El campeón de peso mediano de la AMB, Gennady Golovkin, y su equipo enviaron una comunicación a la organización para anunciar su decisión de renunciar al “súper” campeonato de la AMB, dejando al campeón “regular” Erislandy Lara como el único campeón mundial de 160 libras de la AMB. Golovkin y su equipo explicaron que GGG aún no tiene claro cuál será su próximo paso en el boxeo y prefieren renunciar al título ya que la organización ordenó una subasta para la pelea obligatoria contra Lara. Aseguró que prefieren que la división siga con movimiento y no hacer esperar al Team Lara. El Comité de Campeonatos de la AMB ahora estudiará la situación de Lara como campeón y determinará a quién debe enfrentar en su próxima pelea. Actualmente, los cinco principales contendientes de la AMB son: 1. Michael Zerafa, 2. Sergio Martínez, 3. Austin Williams, 4. Connor Coyle y 5. Thomas LaManna, por lo que Lara podría terminar enfrentándose a uno de ellos. Usyk acepta la oferta de Fury Big Baby peleará contra Big Daddy el 18 de marzo en Dubai Like this: Like Loading...

