Big Baby peleará contra Big Daddy el 18 de marzo en Dubai Las entradas ya están a la venta para "Hardcore Boxing in Dubai", que presenta una batalla de peso pesado entre el invicto Jarrell "Big Baby" Miller y el ex campeón (regular) de la AMB Lucas "Big Daddy" Browne el sábado 18 de marzo en Agenda Arena en Dubai. Emiratos Árabes Unidos. Miller #10 de la AMB (25-0-1, 21 KOs) y Browne #9 de la AMB (31-3, 27 KOs) se enfrentarán en el evento principal de 10 asaltos de una cartelera de boxeo presentada por el promotor Anatoly Sulyanov de Hardcore Boxing. En la co-estelar de peso súper pluma de 10 asaltos de la noche, el ex retador al título mundial calificado como N° 5 de la AMB y N° 11 de la FIB, Jono "King Kong" Carroll (23-2-1, 7 KOs) se enfrentará al tres veces retador al título mundial. Miguel "El Escorpión" Marriaga (30-6, 26 KOs). También está disponible una batalla de peso pesado de 10 asaltos entre la ex estrella amateur Soslan "Cobra" Asbarov (3-0, 1 KO) y el una vez derrotado Brandon "Bulletproof" Glanton (17-1, 14 KOs). En la noche de la pelea, no se permite fumar y no se permiten cámaras en la arena.

