Zurdo Ramirez en eliminatoria de la AMB El ex campeón mundial Gilberto “Zurdo” Ramírez (42-0, 28 KOs) se enfrentará a Yunieski “The Monster” Gonzalez (21-3, 17 KOs) en una eliminatoria por el título de peso semipesado de la AMB en DAZN el 18 de diciembre desde el AT&T Center en San Antonio. , Texas. El ganador asegurará un desafío obligatorio al campeonato mundial de peso semipesado de la AMB. “Estoy feliz y emocionado de estar de regreso en el ring antes de que termine el año y mostrar mi talento nuevamente en Texas. Por supuesto, me decepcionó un poco que Bivol no quisiera firmar el contrato y hacer que la pelea sucediera, pero eso es boxeo. Sé que mi equipo y Golden Boy han estado trabajando estratégicamente para que esto suceda, y no decepcionaré a todos mis fanáticos el 18 de diciembre ”, dijo Ramírez. “Yuneski es un peleador cubano duro, y sé que tendré que dar lo mejor de mí esa noche. Siendo este el eliminador del título mundial de la AMB, sé que hará todo lo posible para cambiar su vida con esta pelea. Una vez que termine esta pelea, Bivol no tendrá adónde correr y tendrá que enfrentarme. “Por último, pero no menos importante, agradezco sinceramente al Sr. Gilberto Mendoza ya toda la organización de la AMB por permitirme estar en esta posición. Tengo un gran respeto por la AMB y haré todo lo que esté a mi alcance para representar a la organización y convertirme en Campeón ”. En el evento co-estelar, la tres veces campeona mundial Seneisa “Super Bad” Estrada (21-0, 8 KOs) defenderá su título de peso mínimo de la AMB contra María “La Imparable” Santizo (9-0, 5 KOs). También en acción está el peso superpluma Lamont Roach, Jr. (21-1-1, 9 KOs) contra el ex campeón mundial Rene “Gemelo” Alvarado (32-10, 21 KOs) en un combate a 10 asaltos por el campeonato vacante de peso superpluma de la NABA. Abriendo la transmisión, la ex olímpica estadounidense y actual campeona de peso mosca del CMB, Marlen Esparza (10-1, 1 KOs) se defiende contra la ex campeona de la AMB Anabel “Avispa” Ortiz (31-4, 4 KOs). Eubank-Williams chocan el 11 de diciembre

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.