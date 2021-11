Dignum, Edwards y Lowe regresan el 3 de Diciembre en Londres Danny Dignum, Isaac Lowe y Charlie Edwards se encuentran entre los que participarán en una cartelera del 3 de diciembre en el York Hall de Londres, que se transmitirá en Estados Unidos por ESPN +. El invicto peso mediano Dignum (13-0-1, 7 KOs) se enfrenta a Lucas Brian Ariel Bastida (17-1-1, 9 KOs) por el título internacional de la AMB vacante en el evento principal. El también invicto peso pluma Lowe (21-0-3, 6 KOs) se enfrenta a Luis Alberto López (23-2, 12 KOs) en una eliminatoria final por el título de la FIB, y al ex campeón de peso mosca del WBC Charlie Edwards (16-1, 6 KOs) se enfrenta a Jacob Barreto (13-3, 5 KOs). Morrell defenderá su titulo 168lbs de la AMB el 18 de diciembre Zurdo Ramirez en eliminatoria de la AMB

