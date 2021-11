Morrell defenderá su titulo 168lbs de la AMB el 18 de diciembre El invicto campeón regular de peso súper mediano de la AMB, David Morrell Jr. (5-0, 4 KOs) defenderá su título mundial en su ciudad adoptiva cuando se enfrente a Alantez Fox (28-2-1, 13 KOs) el sábado 18 de diciembre en FOX desde The Armory en Minneapolis, Minnesota. La transmisión también presenta al invicto peso ligero José Valenzuela (10-0, 6 KOs) enfrentándose a Austin Dulay (14-2, 10 KOs) en el evento co-estelar de 10 asaltos. Conferencia de prensa final de Munguia-Rosado Dignum, Edwards y Lowe regresan el 3 de Diciembre en Londres

