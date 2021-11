Eubank-Williams chocan el 11 de diciembre La rivalidad de larga data entre Chris Eubank Jr y Liam Williams se resolverá el sábado 11 de diciembre en el Motorpoint Arena Cardiff, en vivo y en exclusiva por Sky Sports. Eubank (31-2, 23 KO’s) y Williams (23-3, 18 KO’s) ambos afirman ser el peso mediano # 1 en el Reino Unido y han intercambiado golpes verbales en numerosas ocasiones en los últimos años. Ahora Eubank lleva la pelea a la puerta de Williams mientras se dirige a la ciudad capital de Gales, Cardiff, para enfrentar al galés en casa. Chris Eubank Jr: “Liam Williams ha estado diciendo mucho para tratar de llamar mi atención y hacerme pelear con él. Ha llegado al punto en que todos me piden que lo calle y el 11 de diciembre le voy a dar a la gente lo que quiere ”. Liam Williams: “No puedo esperar a cerrar la boca de una vez por todas. No hay nada como un gran enfrentamiento doméstico para hacer fluir los jugos. Mucha gente ha estado pidiendo esta lucha durante mucho tiempo. Personalmente, creo que es la pelea más grande de todos los británicos fuera de AJ y Fury “. Zurdo Ramirez en eliminatoria de la AMB Claressa Shields firma contrato millonario con Salita Promotions y Sky Sports

