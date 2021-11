Claressa Shields firma contrato millonario con Salita Promotions y Sky Sports Claressa ‘GWOAT’ Shields, la primera campeona mundial indiscutible del boxeo de dos divisiones de peso, firmó un contrato de siete cifras de múltiples peleas junto con su promotora Salita Promotions, con la locutora Sky Sports y la promotora de próxima generación BOXXER. La invicta campeona mundial de tres divisiones Shields (11-0, 2 KOs) ingresará al ring en la ciudad capital de Gales, Cardiff, para una defensa obligatoria de su título mundial de peso mediano del CMB el 11 de diciembre contra la invicta contendiente # 1 del CMB, Ema Kozin (21 -0-1, 11 KOs). Sus cinturones de la AMB y la FIB también están en juego. Shields y la campeona de peso mediano de la OMB, Savannah Marshall (11-0, 9 KOs) están en camino de colisión en 2022. Marshall tiene una victoria amateur de 2012 sobre Shields, la única vez que Shields ha perdido en el ring, y las dos desean resolver su rencor en una revancha profesional de gran éxito. Para llegar allí, primero ambos deben lidiar con éxito con sus respectivas defensas obligatorias del título. “Estoy emocionado de volver a mi primer amor: el boxeo”, dijo Shields, quien recientemente fue derrotada en una pelea de MMA. “Y boxear como profesional en el Reino Unido siempre ha sido un sueño para mí. Con suerte, estaré un paso más cerca de cerrar la boca a Savannah Marshall con una victoria el 11 de diciembre “. Eubank-Williams chocan el 11 de diciembre Conferencia de prensa final Galahad-Martinez

