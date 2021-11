Conferencia de prensa final Galahad-Martinez El campeón de peso pluma de la FIB Kid Galahad y Kiko Martínez se presentaron en la conferencia de prensa final antes del enfrentamiento por el título mundial del sábado en DAZN desde el Utilita Arena en Sheffield, Inglaterra. Kiko Martinez: “Ha habido muchas sorpresas recientemente en el boxeo, mira algunas de las sorpresas, Joshua vs. Usyk, tenemos situaciones en las que los campeones no respetan sus defensas y sus rivales. Si Galahad no hace lo mismo y respeta esta pelea, recibirá un gran impacto el sábado por la noche. Kid Galahad: “Kiko menciona a García y Joshua, mentalmente soy diferente a esos muchachos. Nunca en mi carrera he subestimado a ningún boxeador, el sábado por la noche, confía en mí, deseará no haber aceptado esta pelea … Creo que soy diferente a él y el sábado por la noche no voy a aceptar es fácil para él, voy a lastimarlo seriamente “. Claressa Shields firma contrato millonario con Salita Promotions y Sky Sports Probellum anuncia su primera cartelera del Reino Unido

