Probellum anuncia su primera cartelera del Reino Unido El campeón mundial de tres pesos Ricky Burns (43-8-1, 16 KOs) regresará a la acción por primera vez en más de dos años cuando se enfrente al argentino Emiliano Domínguez Rodríguez (26-9-1, 10 KOs) en una choque de peso ligero el 18 de diciembre en el Rainton Arena en Sunderland, Inglaterra. En otra acción, el peso welter junior Lewis Ritson (21-2, 12 KOs) se enfrenta al mexicano Christian Uruzquieta (20-4-2, 7 KOs) y el invicto peso súper gallo Thomas Patrick Ward (30-0-1, 4 KOs) busca construir sobre su clasificación actual de # 3 con la OMB, # 8 con la FIB y # 11 con la AMB y dar un paso más hacia una oportunidad por el título mundial, enfrentándose a Leonardo Padilla (20-3, 14 KOs), quien está clasificado # 5 con la AMB. “Estos son los tipos de eventos de boxeo que la gente puede esperar de Probellum en el futuro”, dijo Richard Schaefer, presidente de Probellum. Conferencia de prensa final Galahad-Martinez Márquez: Canelo nunca será el mejor

