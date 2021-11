Márquez: Canelo nunca será el mejor Después de convertirse en campeón indiscutible de peso súper mediano, algunos elogian a Canelo Álvarez como uno de los mejores campeones mexicanos de la historia. Sin embargo, se puede decir con seguridad que el ex campeón mundial Juan Manuel Márquez no es miembro del club de fans de Canelo. Márquez dice que Canelo nunca será el mejor boxeador en la historia de México a menos que enfrente a sus oponentes en pie de igualdad como lo hicieron los otros grandes mexicanos. “Hay muchos boxeadores que ganaron los campeonatos del mundo, como lo hice yo y como lo hicieron varios, peleando contra los mejores sin poner en cláusulas de rehidratación a los oponentes. Sin agotarlos y decir ‘tienes que hacer esto’, le dijo a Deplaymaker en una larga entrevista. “Económicamente está muy bien, pero como ya comenté, por ejemplo, las cláusulas de rehidratación donde si recuperas tantos kilos tendrás una multa. Creo que eso no es justo para el otro boxeador. Tienes que hacerlo en igualdad de condiciones “. Probellum anuncia su primera cartelera del Reino Unido Munguia: Necesito asegurarme de dominar la acción.

