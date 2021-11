Munguia: Necesito asegurarme de dominar la acción. El orgullo de Tijuana, Jaime Munguia (37-0, 30 KOs) habló sobre el enfrentamiento del sábado con el “Rey” Gabriel Rosado (26-13-1, 15 KOs) este sábado en vivo por DAZN. “Estoy muy listo y emocionado de pelear en Anaheim entre todos mis fanáticos en el sur de California. Les puedo asegurar a todos que será una gran pelea y una gran noche para el boxeo “. dijo Munguia. “Sé que Rosado viene de una gran pelea, un gran nocaut y tiene mucha experiencia. Sé que tengo que tener cuidado pero tengo fe en mi entrenamiento y confío en que saldré victorioso el sábado. “Hacemos un gran equipo con Erik Morales. Gracias a él he tenido un gran campo de entrenamiento y siento que mis habilidades de boxeo han avanzado. “Sé que el sábado tengo que mantener la distancia y aplicar presión donde sea necesario. Necesito asegurarme de dominar la acción en el ring “. Márquez: Canelo nunca será el mejor Lista la Convención del CMB en la Ciudad de México la próxima semana

