Lista la Convención del CMB en la Ciudad de México la próxima semana Por Boxing Bob Newman Por Boxing Bob Newman Contra todo pronóstico, el CMB avanzó para celebrar su 59ª convención anual en su propio territorio en la Ciudad de México la próxima semana. El evento se llevará a cabo en el elegante Hotel Intercontinental Presidente en el hermoso distrito de Polanco de la ciudad. Las llegadas comenzarán el domingo 14 de noviembre, con el cierre de la convención y las salidas el viernes 19 de noviembre. Si bien se espera un número considerable de delegados, aproximadamente 600, también estará disponible una plataforma virtual para aquellos que no puedan asistir. Las ceremonias de apertura se llevarán a cabo en el Restaurante Arroyo donde se servirá el almuerzo. Muchos campeones pasados ​​y presentes estarán presentes, incluidos Larry Holmes, Pipino Cuevas, Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns, Roberto Duran, Carlos Zarate, Julio Cesar Chavez, Lupe Pintor, Erik Morales, Oscar De La Hoya, Bernad Hopkins, Mike Tyson, Emanuel. Navarrete, Jackie Nava, Mariana Juarez, Tyson Fury, Andy Ruiz, Errol Spence y muchos más. Por supuesto, habrá reuniones junto con diversión en la agenda, discutiendo clasificaciones, defensas obligatorias, informes de organismos regionales, taller de Oficiales de Ring, una visita de WBC Cares y todo tipo de negocios del boxeo. Benavidez es honrado en Phoenix

