Benavidez es honrado en Phoenix El invicto bicampeón mundial y oriundo de Phoenix David “El Bandera Roja” Benavídez recibió una proclamación de la alcaldesa de Phoenix, Kate Gallego, en su sesión de prensa el miércoles, como la alcaldía declaró este sábado 13 de noviembre “Día de David Benavídez” en su ciudad natal. Benavidez, de 24 años, se enfrentará a Kyrone Davis esa noche en vivo por Showtime en el Footprint Center en Phoenix. Benavídez estuvo acompañado por su hermano mayor José Benavídez, quien se enfrenta a Francisco Emanuel Torres en el evento co-estelar del sábado, y su padre y entrenador José Benavídez Sr., en el evento del miércoles en Central Boxing Gym. El evento también contó con la inauguración de un mural de la familia Benavídez afuera del gimnasio de boxeo en honor a las estrellas del boxeo de la ciudad. La familia Benavídez recibió la proclamación de Mary Rose Wilcox, la ex presidenta de la Comisión de Boxeo de Arizona. Otros dignatarios que asistieron fueron el representante del estado de Arizona, César Chávez, la concejal de la ciudad de Phoenix, Laura Pastor, y un representante de la oficina del supervisor del condado de Maricopa, Steve Gallardo. Lista la Convención del CMB en la Ciudad de México la próxima semana Anuncian combates de undercard en Davis-Cruz

