Anuncian combates de undercard en Davis-Cruz La alineación del PPV está lista para el choque Gervonta Davis vs. Isaac Cruz el domingo 5 de diciembre en el Staples Center de Los Ángeles. El contendiente de peso súper welter de 6’6 Sebastian Fundora (17-0-1, 12 KOs) se enfrenta al invicto Sergio García (33-0, 14 KOs) en una eliminatoria por el título del CMB El peso mediano Sergiy Derevyanchenko (13-3, 10 KOs) se enfrenta a Carlos Adames (20-1, 16 KOs). El contendiente de peso pluma Eduardo Ramírez (25-2-3, 12 KOs) se enfrenta al ex retador al título Miguel Marriaga (30-4, 26 KOs) en el primer partido. “Esta es una cartelera de pago por visión que encaja perfectamente con lo que ofrecerá el evento principal entre Gervonta Davis e Isaac Cruz: toda la acción de principio a fin”, dijo Leonard Ellerbe, director ejecutivo de Mayweather Promotions. Benavidez es honrado en Phoenix Rumores en el Boxeo

