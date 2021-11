Rumores en el Boxeo Probellum ha firmado al ex retador al título de peso mosca Muhammad Waseem (11-1, 8 KOs). Es una de las estrellas deportivas más importantes de Pakistán y ahora está listo para regresar al ring el 26 de noviembre en Dubai contra Rober Barrera. El peso pluma irlandés Kurt Walker ha firmado un contrato de varios años con Top Rank. Walker, quien avanzó a cuartos de final en los Juegos Olímpicos de Tokio, está dirigido por Michael y Jamie Conlan. Según los informes, la novia de Jake Paul, Julia Rose, desafió a la compañera de Tommy Fury, Molly-Mae Hague, a luchar contra el barro en la cartelera de Paul-Fury. Roy Jones Jr. Boxing Promotions ha completado su calendario de 2021 y espera regresar en condiciones más normales durante 2022. Anuncian combates de undercard en Davis-Cruz Foto del Dia

