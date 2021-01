Zurdo Ramirez-Browne ordenado por cinturón interino del WBC El invicto ex campeón de peso súper mediano de la OMB, Gilberto “Zurdo” Ramírez (41-0, 27 KOs) está listo para una posible pelea por el título interino de peso semipesado del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) contra el olímpico estadounidense de 2012 “Sir” Marcus Browne (23-1, 16 KOs). El WBC ordenó a Ramírez vs.Browne el lunes pasado porque el actual campeón de peso semipesado del WBC, Artur Beterbiev (15-0, 15 KOs) no ha defendido su título desde que lo capturó el 18 de octubre de 2019, debido a que recibió COVID-19 durante el campamento de entrenamiento. así como para otras restricciones relacionadas con la pandemia. Beterbiev también es el actual campeón de peso semipesado de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Ramírez es el contendiente de peso semipesado # 1 en las clasificaciones del WBC, mientras que Browne ocupa el puesto # 4. El equipo Zurdo y el equipo Browne tienen hasta el 5 de febrero para llegar a un acuerdo antes de ir a la licitación. Ramírez es promovido por su propia empresa, Zurdo Promotions, mientras que Browne está representado por PBC. “Esta es una oportunidad interesante y estoy listo para pelear contra cualquiera en la división de peso semipesado para dejar mi marca en el deporte”, dijo Ramírez. “Sé que Marcus ha estado fuera del ring por un tiempo, pero es un olímpico de Estados Unidos y sigue siendo uno de los mejores del deporte. Sé que ha querido esta pelea por un tiempo y espero que podamos hacer que algo suceda. “Además, siempre ha sido mi sueño conseguir el cinturón verde WBC y traerlo de regreso a México. Tengo mucho respeto por el WBC y Mauricio Sulaiman y estoy agradecido por todo su amor y apoyo a lo largo de mi carrera ”. El mes pasado, Ramírez peleó por primera vez en 20 meses, deteniendo al campeón defensor Alfonso “El Tigre” López (32-4, 25 KOs) en la décima ronda del evento principal de la “Batalla de Río Grande”, que marcó el debut de Promociones Zurdo. Ramírez, de 29 años, se convirtió en el primer peleador mexicano en capturar una corona mundial de peso súper mediano en 2016, cuando el ultradotado y atlético zurdo lanzó una blanqueada completa contra el campeón defensor “King” Arthur Abraham (44-4), ganando cada uno. ronda por una decisión unánime en 12 asaltos (120-106 X 3) para convertirse en el campeón mundial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Ramírez defendió con éxito su título de la OMB cinco veces contra 33-4-1 Maksym Bursak (DEC12), 22-0 Jessie Hart (DEC12), 25-0-1 Habib Ahmed (25-0-1), 23-0 Roemer Alexis Angulo (DIC12), y Hart nuevamente en una revancha (DIC12). “Zurdo” ascendió a la división de peso semipesado en 2019, destruyendo 29-6-1 a Tommy Karpency, quien no pudo continuar peleando después de cuatro asaltos. También un zurdo talentoso, Browne fue un aficionado estadounidense condecorado de la ciudad de Nueva York, que ganó medallas de oro en el Campeonato Nacional PAL de EE. UU. 2010 y en el Campeonato Nacional de EE. UU. 2012, antes de representar a EE. UU. En los Juegos Olímpicos de Londres. Browne, de 30 años, es un ex campeón mundial interino de peso semipesado de la AMB. Ha vencido a un par de campeones de la palabra, 22-1-3 Badou Jack (DEC12) y 25-7-1 Gabriel Campillo (25-7-2). Otros oponentes notables que ha derrotado incluyen 21-0 a Radivoje Kalajdzic (DEC8), 20-2 Thomas Williams (KO6), 28-0 Sean Monaghan (TKO2) y 18-1-1 Lenin Castillo (DEC10). La última pelea de Browne fue el 3 de agosto de 2019, cuando sufrió su primera derrota como profesional ante el ex campeón mundial Jean Pascal (33-6-1) a través de una decisión técnica de ocho asaltos, luego de que Browne sufriera un corte severo sobre su ojo izquierdo por un cabezazo accidental. “Siempre hay desafíos para hacer que una pelea se convierta en realidad”, concluyó Ramírez, “pero siendo tanto el peleador como el único promotor, soy flexible con los problemas comunes que se necesitan para hacer una pelea. No estoy seguro de cuánto tiempo necesitará Marcus para estar listo, pero tanto la hora como el lugar se pueden determinar cuando se acuerden los otros elementos preliminares. Si va a una subasta, estoy listo para el proceso y, con suerte, esta pelea puede suceder para los dos “. Kovalev falla la prueba de drogas Flores Jr-Velez el 20 de febrero en Berchelt-Valdez

