Flores Jr-Velez el 20 de febrero en Berchelt-Valdez El invicto destacado de peso súper pluma Gabriel Flores Jr. ahora peleará contra el ex retador al título mundial Jayson Vélez en un evento de ESPN de 10 asaltos el 20 de febrero, como co-estelar del tan esperado enfrentamiento de Mexicanos entre el campeón mundial súper pluma del CMB Miguel Berchelt y el ex campeón, Oscar Valdez, el capo del peso pluma. Vélez reemplaza al ex campeón mundial Andrew Cancio, quien sufrió una lesión en la espalda. Vélez (29-7-1, 21 KOs), de Juncos, Puerto Rico, regresa rápidamente a las pantallas de ESPN luego de su enérgico esfuerzo contra Valdez en julio pasado. Perdió por nocaut técnico en el décimo asalto después de sufrir un par de caídas en ese asalto. Un profesional de 14 años, Vélez tiene victorias sobre el ex campeón mundial de dos pesos Juan Manuel López, el ex campeón mundial de peso súper gallo del CMB Víctor Terrazas y el entonces invicto prospecto Alberto Mercado. Zurdo Ramirez-Browne ordenado por cinturón interino del WBC Zanfer jugando las mejores cartas para 2021

