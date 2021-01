Zanfer jugando las mejores cartas para 2021 Zanfer Promotions abre el 2021 este fin de semana con el peso superwelter # 11 de la OMB Carlos “Chema” Ocampo (28-1, 18 KOs) contra Abraham “Pitbull” Juárez (20-6, 8 KOs). El promotor Fernando Beltrán dice que los primeros cuatro meses del año serán espectaculares. “Vamos con todo”, dijo Beltrán. “Jugaremos todas nuestras mejores cartas. Ya en febrero, Miguel Berchelt peleará contra un gran boxeador en Óscar Valdez, la pelea de ‘Gallo’ Estrada contra ‘Chocolatito’ González viene en una unificación, Luis Nery podría unificarse con el campeón de la AMB Brandon Figueroa, ‘Vaquero ‘Navarrete hará su primera defensa pero también podría ser una unificación, estamos en negociaciones para que Jaime Munguía pelee por el campeonato mundial de peso mediano ante Gennady Golovkin, lo más probable es que Jackie Nava pelee en Argentina, o de lo contrario podemos negociar una pelea. contra ‘Barbie’ Juárez. Todo esto, por supuesto, sin descuidar nuestro talento joven, nuestros prospectos, que a pesar de estos momentos difíciles con eventos a puerta cerrada y situaciones complicadas, les estamos dando actividad ”. Flores Jr-Velez el 20 de febrero en Berchelt-Valdez Niyomtrong listo para la acción

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.