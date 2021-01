Niyomtrong listo para la acción Uno de los campeones más sólidos de la AMB es Thammanoon Niyomtrong (21-0, 7 KOs), mejor conocido como Knockout CP Freshmart, quien actualmente es el monarca de peso mínimo y quiere mantener esa supremacía en 2021. El boxeador tailandés de 30 años tenia la oportunidad de luchar en 2020 antes de que llegara la pausa pandémica. Niyomtrong venció al japonés Norihito Tanaka por decisión unánime al defender el súper campeonato de la organización pionera en Nakhon Sawan. Ganó el título mundial de la AMB en 2015. Desde entonces, ha defendido 12 veces antes de convertirse en súper campeón y dejar en claro que actualmente es el nombre más importante en la división de las 105 libras. En el camino, ha vencido a oponentes de América Latina y varios países asiáticos gracias a su buen estilo de boxeo y la fuerza que ha demostrado durante su carrera. Se espera que regrese al ring este año para una nueva defensa. Sus 10 meses de inactividad se han debido a las restricciones locales de Covid-19, pero se espera que reaparezca pronto. El público quiere verlo contra otros grandes oponentes, especialmente contra su compatriota y recién coronado campeón del CMB Panya Pradabsri, que sería la gran pelea de la división hoy. Zanfer jugando las mejores cartas para 2021 Arum: ¿López-Kambosos en mayo?

