Arum: ¿López-Kambosos en mayo? Por Ray Wheatley – World of Boxing El promotor del Salón de la Fama Bob Arum ha estado negociando para que el campeón de peso ligero WBC, WBA, IBF, WBO, Teofimo López (16-0, 12 KOs) se defienda contra el contendiente obligatorio de la FIB George Kambosos (19-0, 10 KOs) en Australia durante mayo. “Hemos estado hablando con los australianos y se supone que tendremos una carta de intención de ellos para fines de esta semana”, dijo Arum al escritor de boxeo Gareth Davies. “Sería en mayo en algún momento. Estamos a merced de este coronavirus, pero para mayo creo que estaremos bien. Estamos mirando a Melbourne. El plan es hacerlo en uno de sus grandes estadios con 50.000 personas. Están haciendo eventos ahora a plena capacidad. El problema es la cuarentena durante 14 días y han prohibido a los extranjeros entrar a Australia hasta nuevo aviso ”. Niyomtrong listo para la acción Admirable: Comisión de Boxeo de México suspende cobro de tramites

